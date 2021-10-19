Траньков: успех Хромых в Будапеште — сенсация, но Тутберидзе давно говорит «Майя может»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал результаты соревнований в женском одиночном катании на турнире серии «челленджер» Budapest Trophy в Венгрии.
Выступая на дебютном для себя взрослом турнире россиянка Майя Хромых одержала победу, обойдя, помимо прочих, и чемпионку мира Анну Щербакову.
«Наверное, можно это назвать какой-то сенсацией. Но Этери Георгиевна давно говорит: «Майя может». Я вижу её на тренировках, вижу, что она прыгает два четверных. Видел, что она может сделать произвольную программу с двумя чистыми квадами. И её высокие результаты не вызывают удивления», — цитирует Транькова Sport24.
15-летняя Хромых является бронзовым призёром этапа юниорского Гран-при во Франции в 2019 году. На чемпионате России в 2021 году она заняла пятое место.
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