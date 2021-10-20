Елизавета Туктамышева рассказала, как она выступает в критические дни

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, что чувствует, если ей приходится выступать в критические дни.

«Частый вопрос, и об этом почему-то мало говорят. Но я считаю, что важная и абсолютно нормальная тема.

Бывает трудно, в зависимости от дня цикла. Но чаще всего справлюсь, так как мы тренируемся и нарабатываем программы в любые дни. Ничего специально не пью», — написала Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма», отвечая на соответствующий вопрос подписчика.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/

Напомним, на международном турнире серии «челленджер» под названием Finlandia Trophy, который состоялся ранее в октябре, Елизавета Туктамышева заняла второе место, уступив лишь соотечественнице Камиле Валиевой и опередив Алёну Косторную. Результат Туктамышевой по итогам двух прокатов — 233,30 балла, Валиева заработала 249,24 балла.

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