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Маринин: олимпийская победа Загитовой честная, это спорт высших достижений

Маринин: олимпийская победа Загитовой честная, это спорт высших достижений
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Олимпийский чемпион Турина-2006 и двукратный чемпион мира Максим Маринин, выступавший в спортивной паре с Татьяной Тотьмяниной, высказал мнение о комментариях заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, которая на Олимпиаде в Пхёнчхане ставила Евгению Медведеву выше Алины Загитовой.

«Татьяна Анатольевна всегда говорит, что думает. Кто-то её любит за это, кто-то — нет. Но она даёт рейтинг каналу, так как люди на её слова откликаются. Конечно, если бы такое, как об Алине, о моей дочке сказали, думаю, по-другому бы реагировал. Победа Алины честная, это спорт высших достижений. Они с Женей закончили Олимпиаду в шаге друг от друга и подняли женскую фигурку на небывалый уровень. А следом СМИ раздули конфликт. Хотя в результате выиграло фигурное катание — поднялся огромный интерес», — приводит слова Маринина «Экспресс газета».

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