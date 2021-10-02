Из Медведевой получился отличный комментатор. Недовольны только фанаты Загитовой?

Женя достойно справилась с дебютом в новой роли, но получила массу критики. Противостояние звёзд фигурного катания снова обострилось.

На этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Польше состоялась грандиозная премьера. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева впервые выступила в роли комментатора и собрала массу восторженных отзывов. Звёздная фигуристка много шутила, сыпала историями из личного опыта и не показывала никакой робости. Конечно, Жене ещё есть куда расти, но для первого раза она справилась на отлично.

Однако не обошлось и без критики, которая временами больше смахивает на хейт. Евгении ставят в упрёк слишком свободную манеру репортажа, не лучшее, по мнению критиков, чувство юмора и излишнюю раскованность. Всё то, чего отчаянно не хватает её конкурентке некогда на льду, а теперь и в медийном пространстве.

Очень похоже, что Медведевой-комментатором недовольны в основном фанаты Алины Загитовой.

Противостояние фанатов Медведевой и Загитовой обострилось

Дебют Медведевой в роли комментатора случился на фоне очередного обострения отношений между фанатскими группами Жени и Алины. Поклонников Загитовой очень задело высказывание директора «Самбо-70» Рената Лайшева, который объяснил приглашение Медведевой на роль ведущей юбилейного концерта школы её хорошей дикцией и московским происхождением.

«Загитова не вела, потому что решили, что должны быть мужчина и женщина. А у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она — девочка московская», — сказал Лайшев.

Фанаты Алины, естественно, не были согласны с мнением Рената Алексеевича, а один из основных аргументов заключался в том, что Первый канал второй сезон кряду выбрал в качестве ведущей Загитову, в то время как Медведева стала лишь рядовой участницей.

Медведева порадовала в роли комментатора Первого канала

Вряд ли стоит объяснять, что сам факт появления Медведевой у микрофона рушит всю аргументацию фанатов Загитовой. Человека с плохой дикцией и узким кругозором никогда бы не поставили вести многочасовой репортаж в прямом эфире, пусть и в паре с опытным коллегой. Здесь просто невозможно говорить заученный текст, делая по несколько дублей.

Если принять во внимание, что Медведева не имеет профессионального журналистского образования и никакого опыта комментирования, то её дебют вышел очень и очень достойным. В первую очередь стоит отметить подготовку спортсменки: она не только использовала дополнительную информацию, чтобы скрасить паузы между выступлениями, но и вполне профессионально разбирала прокаты фигуристок. Например, Женя часто упоминала, какой элемент выполнен и насколько качественно. Также она делилась закулисными секретами: о необычных выходах с вращений, о правилах исполнения каскадов, о трудностях добавления дополнительного прыжка при срыве элемента.

«Самое ужасное, что даже если не получается каскад, если ты пытаешься что-то исправить и прицепить ещё где-то, то делаешь только хуже. Если сделаешь каскад на обязательном элементе, он тоже не засчитается», — рассказывала Медведева.

Не забывала фигуристка и о более простых вещах: оценить фасон платья, артистизм фигуристок, общий настрой тренеров — Женя не упускала ни одной мелочи. Как спортсменка она представила зрителю возможность взглянуть на происходящее на катке с позиции участниц соревнования. Естественно, не обошлось без ностальгических историй, в которых Медведева рассказывала о собственной карьере и своём опыте. Но и это выглядело более чем уместно: Жене удалось соблюсти баланс между качественной экспертизой и любопытными байками.

Под трансляцией на канале Первого канала в YouTube много положительных отзывов о работе Евгении:

— Евгения, браво! Для дебюта очень достойно: дикция, профессиональное разъяснение, доброжелательный тон, интересные подробности, уместный юмор. Очень приятно было слушать!

— Спасибо за комментатора Евгению — приятный тембр, хорошая речь, профессиональные и небанальные интересные факты, уважительное отношение ко всем!

— У Жени прекрасный дебют. Хотя волновалась, конечно. Речь грамотная, чёткая. Достойная напарница великолепному комментатору Гришину.

Критика в адрес Медведевой выглядит необоснованной

Однако, даже если бы Медведева с первого раза поразила феноменальным талантом комментатора и выдала репортаж уровня Озерова или Синявского, всё равно остались бы недовольные. Фанаты Загитовой не готовы мириться с успехами главной конкурентки их любимицы.

Есть ощущение, что большинство негативных комментариев — дело рук именно поклонников Алины.

— Во время исполнения нельзя говорить, неуважение к зрителю.

— Медведева в роли комментатора — это кошмар. Почему Первый так не любит своих зрителей?

— Женя, много слов во время выступлений. Тем более у вас что-то с речью.

— Не годится она для этой работы.

Конечно, первый опыт Медведевой в роли комментатора не был идеальным, но и откровенной критики она не заслужила. Впрочем, Женя уже привыкла жить под давлением и наверняка постарается, чтобы исправить все недостатки и по-настоящему радовать поклонников фигурного катания уже в качестве комментатора. А остальным придётся потерпеть.