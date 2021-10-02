Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Дебют Евгении Медведевой в роли комментатора фигурного катания: шутки, манера работы, реакция болельщиков

Из Медведевой получился отличный комментатор. Недовольны только фанаты Загитовой?
Екатерина Авдонина
Дебют Евгении Медведевой в роли комментатора
Комментарии
Женя достойно справилась с дебютом в новой роли, но получила массу критики. Противостояние звёзд фигурного катания снова обострилось.

На этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Польше состоялась грандиозная премьера. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева впервые выступила в роли комментатора и собрала массу восторженных отзывов. Звёздная фигуристка много шутила, сыпала историями из личного опыта и не показывала никакой робости. Конечно, Жене ещё есть куда расти, но для первого раза она справилась на отлично.

Однако не обошлось и без критики, которая временами больше смахивает на хейт. Евгении ставят в упрёк слишком свободную манеру репортажа, не лучшее, по мнению критиков, чувство юмора и излишнюю раскованность. Всё то, чего отчаянно не хватает её конкурентке некогда на льду, а теперь и в медийном пространстве.

Очень похоже, что Медведевой-комментатором недовольны в основном фанаты Алины Загитовой.

Медведева создала шедевр. Такой крутой программы сейчас нет ни у одной ученицы Тутберидзе Медведева создала шедевр. Такой крутой программы сейчас нет ни у одной ученицы Тутберидзе

Противостояние фанатов Медведевой и Загитовой обострилось

Дебют Медведевой в роли комментатора случился на фоне очередного обострения отношений между фанатскими группами Жени и Алины. Поклонников Загитовой очень задело высказывание директора «Самбо-70» Рената Лайшева, который объяснил приглашение Медведевой на роль ведущей юбилейного концерта школы её хорошей дикцией и московским происхождением.

«Загитова не вела, потому что решили, что должны быть мужчина и женщина. А у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она — девочка московская», — сказал Лайшев.

Фанаты Алины, естественно, не были согласны с мнением Рената Алексеевича, а один из основных аргументов заключался в том, что Первый канал второй сезон кряду выбрал в качестве ведущей Загитову, в то время как Медведева стала лишь рядовой участницей.

Ну наконец-то Загитова огрызнулась и показала живые эмоции! Или показалось? Ну наконец-то Загитова огрызнулась и показала живые эмоции! Или показалось?

Медведева порадовала в роли комментатора Первого канала

Вряд ли стоит объяснять, что сам факт появления Медведевой у микрофона рушит всю аргументацию фанатов Загитовой. Человека с плохой дикцией и узким кругозором никогда бы не поставили вести многочасовой репортаж в прямом эфире, пусть и в паре с опытным коллегой. Здесь просто невозможно говорить заученный текст, делая по несколько дублей.

Если принять во внимание, что Медведева не имеет профессионального журналистского образования и никакого опыта комментирования, то её дебют вышел очень и очень достойным. В первую очередь стоит отметить подготовку спортсменки: она не только использовала дополнительную информацию, чтобы скрасить паузы между выступлениями, но и вполне профессионально разбирала прокаты фигуристок. Например, Женя часто упоминала, какой элемент выполнен и насколько качественно. Также она делилась закулисными секретами: о необычных выходах с вращений, о правилах исполнения каскадов, о трудностях добавления дополнительного прыжка при срыве элемента.

«Не ищу оправданий срывам». Как Медведева проиграла последнюю ледовую дуэль Загитовой «Не ищу оправданий срывам». Как Медведева проиграла последнюю ледовую дуэль Загитовой

«Самое ужасное, что даже если не получается каскад, если ты пытаешься что-то исправить и прицепить ещё где-то, то делаешь только хуже. Если сделаешь каскад на обязательном элементе, он тоже не засчитается», — рассказывала Медведева.

Не забывала фигуристка и о более простых вещах: оценить фасон платья, артистизм фигуристок, общий настрой тренеров — Женя не упускала ни одной мелочи. Как спортсменка она представила зрителю возможность взглянуть на происходящее на катке с позиции участниц соревнования. Естественно, не обошлось без ностальгических историй, в которых Медведева рассказывала о собственной карьере и своём опыте. Но и это выглядело более чем уместно: Жене удалось соблюсти баланс между качественной экспертизой и любопытными байками.

Под трансляцией на канале Первого канала в YouTube много положительных отзывов о работе Евгении:

— Евгения, браво! Для дебюта очень достойно: дикция, профессиональное разъяснение, доброжелательный тон, интересные подробности, уместный юмор. Очень приятно было слушать!

— Спасибо за комментатора Евгению — приятный тембр, хорошая речь, профессиональные и небанальные интересные факты, уважительное отношение ко всем!

— У Жени прекрасный дебют. Хотя волновалась, конечно. Речь грамотная, чёткая. Достойная напарница великолепному комментатору Гришину.

Гимнастка Мамун блестяще ворвалась в фигурное катание. Загитовой есть у кого поучиться Гимнастка Мамун блестяще ворвалась в фигурное катание. Загитовой есть у кого поучиться

Критика в адрес Медведевой выглядит необоснованной

Однако, даже если бы Медведева с первого раза поразила феноменальным талантом комментатора и выдала репортаж уровня Озерова или Синявского, всё равно остались бы недовольные. Фанаты Загитовой не готовы мириться с успехами главной конкурентки их любимицы.

Есть ощущение, что большинство негативных комментариев — дело рук именно поклонников Алины.

— Во время исполнения нельзя говорить, неуважение к зрителю.

— Медведева в роли комментатора — это кошмар. Почему Первый так не любит своих зрителей?

— Женя, много слов во время выступлений. Тем более у вас что-то с речью.

— Не годится она для этой работы.

Конечно, первый опыт Медведевой в роли комментатора не был идеальным, но и откровенной критики она не заслужила. Впрочем, Женя уже привыкла жить под давлением и наверняка постарается, чтобы исправить все недостатки и по-настоящему радовать поклонников фигурного катания уже в качестве комментатора. А остальным придётся потерпеть.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021