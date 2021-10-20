Максим Маринин объяснил, почему в России мало ярких фигуристов-одиночников

Олимпийский чемпион Турина-2006 и двукратный чемпион мира Максим Маринин, выступавший в спортивной паре с Татьяной Тотьмяниной, объяснил, почему в России мало ярких молодых фигуристов-одиночников.

Сын Маринина, 14-летний Артемий, тренируется не у отца, а у Сергея Давыдова.

«Я своего сына не смог тренировать. Без давления нет результата, а тут своё чадо. Да, у нас были Плющенко, Ягудин, другие ребята. Но это другое поколение, другая закалка. Они росли в небогатых семьях, в коммуналках. Все силы тратили на выживание, вкалывали на тренировках. Сейчас по-другому. Мальчики стали слабо управляемыми. Они растут в свободном обществе, и ты не можешь на них надавить или крикнуть. Иначе родители будут недовольны. А тратить силы на выяснение, почему у него сегодня плохое настроение и он не хочет выполнять задания, трудно. Я не обязан воспитывать чужих детей. Поэтому действую по принципу: «Не хочешь работать — уходи с тренировки», — приводит слова Маринина «Экспресс-газета».