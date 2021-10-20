Милохин — о Медведевой: такая глупышка вроде, но так умеет воспитывать

Российский тиктокер Даня Милохин рассказал, чему научила его двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, с которой вместе выступает в телешоу «Ледниковый период».

«Медведева — супер! Такая она взрослая — именно взрослая мозгом, а не поведением. Она такая глупышка вроде, но так умеет воспитывать. Она очень мудра. Может, это фигурное катание делает с людьми такое, у них же там жёсткое воспитание — с трёх лет кататься. Она научила меня собираться с мыслями, фокусироваться на чём-то одном в нужное время. Я летаю — да, туда и туда тоже хочу. Я сам понимаю, что это что-то важное, но ничего, пойду погуляю, можно потом приступить к этому. Но нет, я прекрасно понимаю, что должен прямо сейчас это сделать. Это она мне это объяснила.

Я сравниваю теперь каток с жизнью, потому что все правила, что там, действуют так и в жизни. Например, говорит: «Даня, всё время обычного катания, если номер такой, ты можешь паясничать, выделываться, но когда подходит время к поддержке, ты должен уже на подходе собраться, вдохнуть, выдохнуть, подготовить все за этот небольшой промежуток времени и сделать поддержку, а не паясничать». Первый раз не получилось — я волновался, не думал ни о чём, ноги вместе — и я бух на спину. Не получилось. Она говорит: «Вот, смотри, а на тренировках всегда получалось». Мы ни разу не падали на тренировках с этих поддержек, всегда всё получалось. А вот тут раз и не собрался. Я реально проверил ещё раз, смогу ли я вот так, игравшись, сделать какой-то трюк — не получается. Я какой-то несобранный, у меня всё валится. А когда собираешься — всё получается. И так в жизни работает. Женька крутая, она молодец», — рассказал Милохин в интервью YouTube-каналу Сергея Мезенцева.