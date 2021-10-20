Бутырская — о Косторной: без четверных на Олимпиаде ловить будет нечего

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила шансы Алёны Косторной выступить на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.
«Помню, какое восхищение вызвала у меня Косторная на чемпионате Европы 2020 года — красивое, взрослое катание, чистые линии. Каждый жест отточен, её тройной аксель был бесподобен. А вот следующий сезон Алена провалила — у Плющенко она дала себе слабину. Потом вроде бы опомнилась, вернулась к Тутберидзе. Но к олимпийскому сезону, как я понимаю, Косторная так и не выучила ни одного четверного прыжка. А без четверных на Олимпиаде ловить будет нечего.
Не думаю ли, что Алёна с Этери Георгиевной темнят? Не знаю — не знаю. Косторная выступит в конце октября в Ванкувере — на втором этапе Гран-при. Если мы там четверного прыжка не увидим, значит, его и нет. Вставлять в программу такой элемент в декабре будет уже поздно», — приводит слова Бутырской Sportbox.
- 20 октября 2021
-
23:09
-
22:22
-
22:14
-
21:46
-
21:02
-
20:52
-
19:43
-
19:30
-
19:15
-
16:32
-
14:09
-
13:38
-
13:33
-
12:50
-
12:46
-
12:13
-
10:57
-
08:56
-
07:44
-
01:06
-
00:33
-
00:25
-
00:18
- 19 октября 2021
-
23:10
-
21:40
-
21:31
-
21:14
-
20:41
-
20:02
-
18:16
-
18:03
-
15:15
-
14:53
-
14:33
-
12:18