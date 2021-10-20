Бутырская — о Косторной: без четверных на Олимпиаде ловить будет нечего

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила шансы Алёны Косторной выступить на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«Помню, какое восхищение вызвала у меня Косторная на чемпионате Европы 2020 года — красивое, взрослое катание, чистые линии. Каждый жест отточен, её тройной аксель был бесподобен. А вот следующий сезон Алена провалила — у Плющенко она дала себе слабину. Потом вроде бы опомнилась, вернулась к Тутберидзе. Но к олимпийскому сезону, как я понимаю, Косторная так и не выучила ни одного четверного прыжка. А без четверных на Олимпиаде ловить будет нечего.

Не думаю ли, что Алёна с Этери Георгиевной темнят? Не знаю — не знаю. Косторная выступит в конце октября в Ванкувере — на втором этапе Гран-при. Если мы там четверного прыжка не увидим, значит, его и нет. Вставлять в программу такой элемент в декабре будет уже поздно», — приводит слова Бутырской Sportbox.