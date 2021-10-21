Фигуристка Майя Хромых поблагодарила тренерский штаб за победу на Budapest Trophy

Российская фигуристка Майя Хромых, одержавшая победу на турнире серии «челленджер» Budapest Trophy, поблагодарила тренерский штаб.
Для Хромых соревнования в Венгрии стали первым международным турниром среди взрослых в карьере.
«Спасибо огромное Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову за ваш усердный труд и большое терпение. Мой успех – это ваша заслуга.
Также поздравляю Анну Щербакову и Софью Самодурову с началом сезона!» – написала Хромых на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Майи Хромых в «Инстаграме».
Судьбу золотой медали решили четверные прыжки. Хромых хоть и с небольшой ошибкой исполнила два четверных тулупа, а чемпионка мира Анна Щербакова упала с четверного флипа и заняла второе место. Бронзовым призёром стала Софья Самодурова.
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