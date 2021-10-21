Милохин падал и извинялся перед Медведевой, Загитова целовала собачку. Фото ледового шоу

В Москве состоялись съёмки третьего выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом, и они борются за звание лучшего дуэта проекта. Участников «Ледникового периода» будут судить пять членов жюри. В этом сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место займут Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё двое будут меняться на протяжении всего сезона. Алина Загитова и Алексей Ягудин ведут шоу, и именно с ними участники делятся первыми впечатлениями после своих прокатов.
В новом выпуске двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и её партнёр по дуэту, популярный тиктокер Даня Милохин предстали перед публикой в образе советских школьников. Фигуристка вышла на лёд в чёрно-белом фартуке, а на звезде шоу-бизнеса были надеты белая рубашка и красный галстук, сообщает корреспондент «Чемпионата».
Лучшие кадры с 4-го выпуска ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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