Максим Траньков оценил уровень катания Дани Милохина в «Ледниковом периоде»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился мнением об уровне катания российского тиктокера Дани Милохина, который выступает в телепроекте «Ледниковый период». Траньков заседает в жюри, партнёршей Милохина по проекту является двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева.
«Даня Милохин — прекрасно катающийся и координированный парень. Уровень катания очень серьёзный в этом сезоне», — приводит слова Транькова Teleprogramma.pro.
Также Траньков рассказал, кто, по его мнению, лучше других проявляет себя в «Ледниковом периоде».
«Из тех, кто уже в первых программах поражает умением уверенно держать себя на коньках, это Фёдор Федотов (партнёр моей супруги), Кирилл Зайцев (он выступает с Оксаной Домниной) и Макар Запорожский с Екатериной Бобровой», — добавил он.
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