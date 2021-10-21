Радионова язвительно прокомментировала возвращение фигуриста Рухина в группу Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова язвительно прокомментировала возвращение Егора Рухина в группу Этери Тутберидзе. Фигурист отсутствовал в «Хрустальном» лишь 5 месяцев, за которые успел отобраться в финал юниорской серии Гран-при, будучи спортсменом ЦСКА.

«Трансфером осени был, как оказалось, вовсе не переход из «Тим Тутберидзе“ в «Ангелы Плющенко“ после неудачного старта в начале сезона вне трансферного окна 13-летнего Марка Лукина, а возвращение 16-летнего Егора Рухина из ЦСКА обратно в «Тим Тутберидзе“. Да ещё после того как он с командой ЦСКА отобрался в финал юниорского Гран-при. И перешёл к ним явно не на испытательный срок. Уж не знаю, какой магией обладает «Тим Тутберидзе“, но переход после таких успехов из моего родного ЦСКА, мне кажется, говорит о том, что вышедший из борьбы за путёвку на Олимпиаду Даниил Самсонов без Рухина напрочь мог лишить «Тим Тутберидзе“ шанса на путёвку «каре“ на Олимпиаду. А именно — привезти от одного тренерского штаба не только девочек, новоиспечённую пару и понятный танцевальный дуэт, но и мальчика.

С Егором шансы собрать каре повышаются в разы, так как Егор в ЦСКА засиял в новом сезоне как блестящая звезда. Собрать каре на Олимпийских играх не удавалось ни одному тренеру в мире, но мы-то знаем, что для „Тим Тутберидзе“ невозможное возможно. Вот и посмотрим: каре, тройка, двойка или только „Тутберидзе-гёрлз“ будут в деле. Увидим, какой ещё джокер запрятан у Этери Георгиевны Тутберидзе в рукаве», — сказала Радионова в эфире вечернего шоу на канале «Ангелов Плющенко» в YouTube.