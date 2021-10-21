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Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина сломала плечо на тренировке

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина сломала плечо на тренировке
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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил, что его супруга, работающая вместе с ним Татьяна Мишина, сломала плечо на тренировке.

«Таня сломала плечо на тренировке. Пока она дома, завтра пройдёт детальное обследование. Её ученики и коллеги ждут её скорейшего выздоровления», — приводит слова Мишина РИА «Новости».

Мишина является личным тренером победителя финала Кубка России сезона-2020/2021 и действующего чемпиона страны среди юниоров Евгения Семененко. Также специалист работает с серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в команде Михаилом Колядой, чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, чемпионкой Европы – 2019 Софьей Самодуровой и другими фигуристами.

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