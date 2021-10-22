Трусова: я сейчас не в той форме, чтобы выступать на максимуме

Российская фигуристка Александра Трусова оценила свою готовность к этапу Гран-при в США.



«Конечно, я сейчас не в той форме, чтобы выступать на максимуме, как я привыкла. Но, несмотря на это, всё равно хочу показать всё, что у меня получится. Надеюсь, что этого будет достаточно для победы.



На чемпионате мира очень не хватало зрителей. Здесь даже на тренировках уже есть. Очень большая поддержка, мне очень нравится», – сказала Трусова в программе «Доброе утро» на Первом канале.



Александра Трусова — бронзовый призёр чемпионата мира (2021), бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020 и 2021). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.

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