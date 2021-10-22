Ирина Роднина назвала серию Гран-при «кухонными разборками»

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала стартующую в США серию Гран-при и все предыдущие соревнования «кухонными разборками».

«Я не люблю промежуточные старты. Люблю чемпионаты мира, Европы, Олимпиады. А это так… кухонные разборки. Знаете, если меня приглашают в гости, я хочу прийти и общаться за людьми уже за хорошим столом с хорошей сервировкой. А происходившее на кухне меня не интересует. (Смеётся).

Мировой рекорд Валиевой? Меня не впечатляет слово «рекорд» в фигурном катании. Я понимаю рекорд в лёгкой атлетике, плавании. Там это чётко установленная величина. Сумму баллов так или иначе дают люди, находящиеся под разным впечатлением, в разном эмоциональном состоянии.

Контрольные прокаты? Господь с вами! В августе, сентябре смотреть фигурное катание? Это абсолютно не моя работа. Если бы я продолжала там работать, тогда конечно. А так я дождусь главных соревнований. Настроена смотреть Европу, Олимпийские игры, возможно, Гран-при России. Я сейчас занимаюсь тем, что мне интересно. Наверное, из-за того, что много лет была в фигурном катании, сейчас смотрю только то, что привлекает», — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».