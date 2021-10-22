Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

В Федерации прокомментировали проблему с получением виз в Канаду российскими фигуристами

В Федерации прокомментировали проблему с получением виз в Канаду российскими фигуристами
Комментарии

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал проблемы с получением виз для выступления на этапе серии Гран-при в Канаде.

Вылет команды назначен на воскресенье, 24 октября. В числе пока не получивших паспорта с визами: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин и Евгений Рукавицын.

«Вопрос будет решён, как только мы получим паспорта спортсменов и тренеров в канадском посольстве. Занимаемся всем совместно с федерацией фигурного катания Канады и ISU. Повторюсь, всё решаем, занимаемся все — и очень активно», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Новость по теме
Валиева, Туктамышева и Косторная пока не получили визы для вылета на Гран-при в Канаду
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021