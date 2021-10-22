В Федерации прокомментировали проблему с получением виз в Канаду российскими фигуристами

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал проблемы с получением виз для выступления на этапе серии Гран-при в Канаде.

Вылет команды назначен на воскресенье, 24 октября. В числе пока не получивших паспорта с визами: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин и Евгений Рукавицын.

«Вопрос будет решён, как только мы получим паспорта спортсменов и тренеров в канадском посольстве. Занимаемся всем совместно с федерацией фигурного катания Канады и ISU. Повторюсь, всё решаем, занимаемся все — и очень активно», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.