В Федерации прокомментировали проблему с получением виз в Канаду российскими фигуристами
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал проблемы с получением виз для выступления на этапе серии Гран-при в Канаде.
Вылет команды назначен на воскресенье, 24 октября. В числе пока не получивших паспорта с визами: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин и Евгений Рукавицын.
«Вопрос будет решён, как только мы получим паспорта спортсменов и тренеров в канадском посольстве. Занимаемся всем совместно с федерацией фигурного катания Канады и ISU. Повторюсь, всё решаем, занимаемся все — и очень активно», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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