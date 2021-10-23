Валиева — новая Загитова? Что мешает Трусовой на турнирах? Премьера подкаста «Ход коньком»

Большая премьера на «Чемпионате»! Долгожданная программа об одном из самых популярных видов спорта в России — фигурном катании. В новом проекте «Ход коньком» олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и популярный комментатор Андрей Журанков разбирают самые главные темы из мира фигурки.
В первом выпуске разговор о стартовавшей «битве» наших девушек за попадание на Олимпиаду, перспективы российских пар и танцевальных дуэтов в борьбе за золото, шансы наших мужчин на пьедестал в Пекине и реакция на высказывание судьи Веденина о нетрадиционной ориентации спортсмена.
Первый выпуск «Ход коньком» уже доступен на «Чемпионат. Подкаст» в YouTube. Со следующего выпуска ожидается релиз на всех аудиоплатформах.
Видео можно посмотреть на канале «Чемпионат. Подкаст» в YouTube.
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