«Судьи знают Лизу с 2013 года и болеют за неё». Боброва сравнила Туктамышеву и Косторную

Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях Екатерина Боброва сравнила шансы Алёны Косторной и Елизаветы Туктамышевой при чистых прокатах с тройными акселями.



«Мне кажется, что при чистых прокатах Туктамышевой и Косторной больше поставят Лизе. Представим чемпионат России. Сидят девять-десять судей, которые знают Лизу с 2013 года, и все болеют за неё. Судьи тоже люди. Нас всегда этому учили. И здесь нужно проникать в сердца судей, потому что, так или иначе, дрогнет рука: 9,75, 9,50 и так далее.



Мне кажется, судьи здесь могут встать на сторону Лизы. Опять же, при идеально чистых прокатах обеих. У Лизы потрясающий конёк, но мне по катанию, по размашистости, по скорости больше импонирует Алёна. Но всё равно, вот эти вот капельки-крупинки, что, скорее всего, от Этери Тутберидзе поедет две-три девочки… Мне кажется, здесь могут шанс дать Лизе. Опять же, при чистых прокатах обеих девочек», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Смотрите новый подкаст про фигурное катание «Ход коньком». Ведущие — олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и известный комментатор Андрей Журанков.

Самые яркие фотографии со Skate America 2021 в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.