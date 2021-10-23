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«У 90% танцоров в фигурном катании нет любовной связи». Ответ Бобровой судье Веденину

«У 90% танцоров в фигурном катании нет любовной связи». Ответ Бобровой судье Веденину
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Олимпийская чемпионка, чемпионка Европы Екатерина Боброва оценила слова судьи Александра Веденина о французском танцоре на льду Гийоме Сизероне. Веденин считает, что дуэт Габриэла ПападакисГийом Сизерон катается холодно, потому что партнёр нетрадиционной ориентации.

«Конечно, проще и Вике Синициной с Никитой Кацалаповым, которые в жизни пара, и Чок — Бейтс показывать любовь на льду. Но у 90% танцоров нет любовной связи. Опять же, брат с сестрой… А что делать тем парам, которые люто друг друга ненавидят? И которые выходят и показывают эту любовь на льду. Это актёрское мастерство», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Смотрите новый подкаст про фигурное катание «Ход коньком». Ведущие — олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и известный комментатор Андрей Журанков.

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