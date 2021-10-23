Дмитрий Козловский: это был только первый маленький шаг к Олимпийским играм

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, подвёл итоги выступления дуэта в короткой программе на этапе Гран-при в США.
Бойкова и Козловский с небольшими шероховатостями исполнили программу «Лебединое озеро» и занимают второе место, уступая соотечественникам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову.
«Выступать на первых в сезоне соревнованиях и сразу на таких, как этап Гран-при Skate America, было непростой задачей. Мы катались достаточно хорошо, но это был только первый маленький шаг на нашем пути к главной цели сезона — Олимпийским играм. Мы должны двигаться вперёд шаг за шагом, и сегодня только начали наш путь», — приводит слова Козловского пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
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