«Люди не идут каждый день на рекорд». Тарасова — о нежелании Трусовой упростить программу

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала российскую фигуристку Александру Трусову, которая, несмотря на травму ноги, не соглашается упростить контент своих программ на первом этапе Гран-при в США.

В короткой программе Трусовой заявлен тройной аксель, а в произвольной – пять четверных прыжков. Ранее появилась информация, что Трусова не хочет упрощать программы и примет решение об участии в турнире за несколько часов до короткой программы.

«Они с тренером должны понять, сколько им на больной ноге прыгать четверных. Главное, что это Саша должна понять. Люди не идут каждый день на рекорд. На рекорд идут раз в году, а все остальное время готовятся к нему. Тем более что нога болит. Она выдающаяся фигуристка, никто с этим не спорит. Думаю, что вдвоём с тренером они поймут, что им делать», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».