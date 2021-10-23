Алёна Косторная – о ситуации с визами: сами всё узнаём из новостей

Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала проблемы с получением виз для выступления на этапе серии Гран-при в Канаде, который пройдёт с 29 по 31 октября.
22 октября Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала фигуристов, испытывающих проблемы с получением виз. В их числе: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин и Евгений Рукавицын. Вылет команды назначен на воскресенье, 24 октября.
Сегодня, 23 октября один из подписчиков Косторной поинтересовался: «Что там с визами? Вы успеваете в Канаду?» «Сами всё узнаём из новостей», — ответила Алёна в комментариях своего «инстаграма».
В настоящий момент ФФККР прорабатывает с организаторами турнира и Международным союзом конькобежцев (ISU) возможные пути выхода из сложившейся ситуации, включая изменение дат и маршрута перелётов.
Фото: https://www.instagram.com/p/CVYNeZgIWSG/
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