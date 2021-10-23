Нэйтан Чен объяснил провальный прокат короткой программы на этапе Гран-при США
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Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Нэйтан Чен прокомментировал провальное выступление в короткой программе на первом этапе Гран-при США.
Чен неожиданно занял четвёртое место с результатом 82,89 балла. Во время исполнения программы американец упал с четверного лутца и ошибся на каскаде четверной флип – тройной тулуп, сделав «бабочку» вместо второго прыжка.
«Я тоже человек. Я нервничаю, переживаю перед соревнованиями. Думаю, необходимо точно понять, что пошло не так. Не хочу оправдывать себя. Я совершил ошибку. Но в этом сезоне запланировано много турниров. Эти соревнования – не единственная возможность попробовать свою короткую программу, я хочу лучше подготовиться и двигаться вперёд», — приводит слова Чена Nikkan Sports.
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