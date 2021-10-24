Видео проката короткой программы Дарьи Усачёвой на Гран-при в США

Появилось видео проката россиянки Дарьи Усачёвой в короткой программе на первом этапе Гран-при Skate America. По итогам проката Усачёва заняла второе место, получив за свой прокат 76.71 балла.

Выиграла короткую программу россиянка Александра Трусова. За свой прокат она получила 77.69 баллов. Замкнула тройку лучших россиянка Ксения Синицына (71.51).

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Ранее российские фигуристы Аннабель Морозов и Андрей Багин заняли пятое место в ритм-танце, получив за свой прокат 68.79 баллов.

Напомним, от России на турнире Skate America участвуют:

Женщины: Ксения Синицына, Александра Трусова, Дарья Усачёва.

Мужчины: Артур Даниелян.

Танцевальные пары: Аннабель Морозова / Андрей Багин.

Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Алина Пепелева / Роман Плешков, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.