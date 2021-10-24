Победный прокат Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на этапе Гран-при в США

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями первого этапа серии Гран-при в Лас-Вегасе (США). Россияне получили от судей итоговые 222,50 балла, за прокат произвольной программы – 142,14. Второе место занял тандем из Японии Рика Миюра и Рюити Кихара, на третьей строчке расположились другие россияне – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Шестое место заняла ещё одна пара из России – Алина Пепелева и Роман Плешков, им удалось набрать 64,15 балла.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
Ранее Тарасова и Морозов выиграли первый этап Кубка России в Сызрани, в сумме набрав 222,61 балла.
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