Тарасова: у Трусовой травма, но её победу в короткой программе нельзя назвать подвигом

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление в короткой программе россиянки Александры Трусовой на первом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе (США). Трусова лидирует с результатом 77,69 балла. Второй идёт Дарья Усачёва (76,71), Ксения Синицына – третьей (71,51).

«У Трусовой не была, а есть травма ноги. Можно ли назвать подвигом победу Саши в короткой программе? Да нельзя назвать! Это не подвиг. Прошла лишь короткая программа… Она первая после короткой программы. Точка. В связи с болезнью ноги Трусова прыгала аксель в два с половиной оборота — всё остальное сделала чисто. Катается она очень хорошо!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.