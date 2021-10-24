Японское СМИ: Трусова проявляет энтузиазм в олимпийском сезоне

Японское издание Tokyo.Sports опубликовало статью, посвящённую результатам короткой программы у женщин на первом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе (США). В лидирующей тройке оказались все россиянки. Александра Трусова стала первой (77,69 балла), Дарья Усачёва – второй (76,71), Ксения Синицына – третьей (71,51).

«Текущий сезон в фигурном катании обернётся полной монополией россиянок? Трусова, замыкавшая последнюю разминку, выступала с повреждением. Несмотря на то, что в начале она уклонилась от тройного акселя (три с половиной оборота), нарушив структуру программы, она приземлила все прыжки и обеспечила себе внушительный задел для первого места. У неё был выбор сняться из-за травмы, но она проявляет энтузиазм в олимпийском сезоне. Разностороння Камила Валиева, Майа Хромых и другие дебютантки взрослого сезона также впечатляют. Повторяя успехи прошлого сезона, российские фигуристки, вероятнее всего, будут доминировать в серии Гран-при и на Олимпиаде в Пекине», — говорится в статье.