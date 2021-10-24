Японское СМИ: Трусова проявляет энтузиазм в олимпийском сезоне

Японское издание Tokyo.Sports опубликовало статью, посвящённую результатам короткой программы у женщин на первом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе (США). В лидирующей тройке оказались все россиянки. Александра Трусова стала первой (77,69 балла), Дарья Усачёва – второй (76,71), Ксения Синицына – третьей (71,51).
«Текущий сезон в фигурном катании обернётся полной монополией россиянок? Трусова, замыкавшая последнюю разминку, выступала с повреждением. Несмотря на то, что в начале она уклонилась от тройного акселя (три с половиной оборота), нарушив структуру программы, она приземлила все прыжки и обеспечила себе внушительный задел для первого места. У неё был выбор сняться из-за травмы, но она проявляет энтузиазм в олимпийском сезоне. Разностороння Камила Валиева, Майа Хромых и другие дебютантки взрослого сезона также впечатляют. Повторяя успехи прошлого сезона, российские фигуристки, вероятнее всего, будут доминировать в серии Гран-при и на Олимпиаде в Пекине», — говорится в статье.
- 24 октября 2021
-
12:08
-
12:03
-
11:57
-
11:03
-
10:07
-
09:48
-
09:32
-
09:31
-
07:13
-
07:08
-
06:37
-
04:24
-
04:11
-
04:01
-
03:49
-
03:43
-
03:29
-
03:17
-
02:59
-
02:44
-
01:22
- 23 октября 2021
-
23:52
-
23:23
-
22:58
-
21:15
-
17:59
-
12:43
-
12:00
-
11:57
-
11:00
-
10:59
-
10:20
-
10:00
-
09:10
-
09:00