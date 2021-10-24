Команда Этери Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова с победой на этапе Гран-при в США

Команда Этери Тутберидзе поздравила российскую пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов с уверенной победой на первом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе (США).

«Поздравляем Евгению Тарасову и Владимира Морозова с победой на первом этапе ИСУ Гран-при Skate America. Работаем дальше», — говорится в поздравлении.

Публикация доступна в «инстаграме» команды Этери Тутберидзе.

В Лас-Вегасе россияне получили от судей итоговые 222,50 балла, за прокат произвольной программы – 142,14. Второе место занял тандем из Японии Рика Миюра и Рюити Кихара, на третьей строчке расположились другие россияне – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Напомним, личными тренерами Тарасовой и Морозовой в сезоне-2021/2022 являются Этери Тутберидзе и Максим Траньков.