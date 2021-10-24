Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Команда Этери Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова с победой на этапе Гран-при в США

Команда Этери Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова с победой на этапе Гран-при в США
Комментарии

Команда Этери Тутберидзе поздравила российскую пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов с уверенной победой на первом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе (США).

«Поздравляем Евгению Тарасову и Владимира Морозова с победой на первом этапе ИСУ Гран-при Skate America. Работаем дальше», — говорится в поздравлении.

Публикация доступна в «инстаграме» команды Этери Тутберидзе.

В Лас-Вегасе россияне получили от судей итоговые 222,50 балла, за прокат произвольной программы – 142,14. Второе место занял тандем из Японии Рика Миюра и Рюити Кихара, на третьей строчке расположились другие россияне – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Напомним, личными тренерами Тарасовой и Морозовой в сезоне-2021/2022 являются Этери Тутберидзе и Максим Траньков.

Российская пара в одну калитку победила в США. Новое крутое достижение тренера Тутберидзе Российская пара в одну калитку победила в США. Новое крутое достижение тренера Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021