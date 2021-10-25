Видео победного проката произвольной программы Александры Трусовой на Skate America

Появилось видео победного проката произвольной программы россиянки Александры Трусовой на первом этапе Гран-при Skate America. За свой прокат она получила 154,68 балла, что позволило ей занять первое место.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Благодаря результату в 77,69 балла в короткой программе Трусова набрала в общей сложности 232,37 балла, тем самым выиграв Гран-при США. Второй стала Дарья Усачёва (217,31), также тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе.



Кореянка Ён Ю (216,97) благодаря успешному выступлению в произвольной программе сумела потеснить с пьедестала ещё одну россиянку Ксению Синицыну (205,76), не допустившую ошибок в своём прокате.