Евгения Медведева: не понимаю тех, кто пишет, что Чен слился. Люди переобуваются в воздухе

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева прокомментировала выступление трёхкратного чемпиона мира, американца Нэйтана Чена на первом этапе серии Гран-при в США. Чен потерпел первое поражение в официальном турнире после Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане, став третьим. Выиграл соревнования его соотечественник Винсент Чжоу. Вторым стал японец Сёма Уно.

«Я всегда на стороне Нэйтана Чена. Не понимаю людей, которые пишут, что Нэйтан слился. Я считаю, что эти люди переобуваются в воздухе, так нельзя. Чен — трёхкратный чемпион мира. Он человек, ошибки у нас бывают. Вспомните мою короткую на Skate Canada-2019. Я тоже человек, я понимаю, каково это. Но безумно рада за Винсента Чжоу. Он наконец-таки показал настолько идеальные прокаты. Он заслуживает так кататься и стоять на пьедестале», — приводит слова Медведевой Sport24.