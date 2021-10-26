Евгения Медведева: не понимаю тех, кто пишет, что Чен слился. Люди переобуваются в воздухе

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева прокомментировала выступление трёхкратного чемпиона мира, американца Нэйтана Чена на первом этапе серии Гран-при в США. Чен потерпел первое поражение в официальном турнире после Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане, став третьим. Выиграл соревнования его соотечественник Винсент Чжоу. Вторым стал японец Сёма Уно.
«Я всегда на стороне Нэйтана Чена. Не понимаю людей, которые пишут, что Нэйтан слился. Я считаю, что эти люди переобуваются в воздухе, так нельзя. Чен — трёхкратный чемпион мира. Он человек, ошибки у нас бывают. Вспомните мою короткую на Skate Canada-2019. Я тоже человек, я понимаю, каково это. Но безумно рада за Винсента Чжоу. Он наконец-таки показал настолько идеальные прокаты. Он заслуживает так кататься и стоять на пьедестале», — приводит слова Медведевой Sport24.
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