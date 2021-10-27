Синицына: рада, что смогла откатать программы чисто и порадовать болельщиков

Российская фигуристка Ксения Синицына поделилась эмоциями от выступления на этапе Гран-при в США. Получив от судей оценку 205,76 балла, она стала пятой. Победительницей этапа стала соотечественница Синициной Александра Трусова.



«Мой первый этап Гран-при на взрослом уровне. Я так рада, что смогла откатать свои программы чисто, порадовать болельщиков своим катанием и подарить незабываемые эмоции.



Спасибо всем за поддержку, приятные слова и пожелания. Огромное спасибо моей любимой семье и особенно тренерам, которые подготовили к старту, проделали большую работу со мной и поддержали», – написала Синицына на своей странице в «Инстаграме».

Фотография Синицыной доступно на её странице в «Инстаграме».