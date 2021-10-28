Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Москович: поставить на победу Лью – это дерзко, но я выберу Косторную

Москович: поставить на победу Лью – это дерзко, но я выберу Косторную
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире канадский фигурист Дилан Москович поделился ожиданиями от этапа Гран-при в Канаде.

«Поставить на первое место Лью — это очень интересный и дерзкий прогноз. Уважаю мнение коллеги Эшера Хилла. Но я сделаю более безопасную ставку. Понятно, что легче поставить на первое место Россию. Поэтому выберу Косторную. Мне нравится её катание, её мастерство. И мне не терпится посмотреть, в какой она сейчас форме», — сказал Москович в интервью СВС.

Этап Гран-при в Канаде пройдёт с 29 по 31 октября.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Канадский эксперт ожидает, что Туктамышева и Косторная проиграют Лью на этапе Гран-при
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021