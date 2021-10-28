Москович: поставить на победу Лью – это дерзко, но я выберу Косторную
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Серебряный призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире канадский фигурист Дилан Москович поделился ожиданиями от этапа Гран-при в Канаде.
«Поставить на первое место Лью — это очень интересный и дерзкий прогноз. Уважаю мнение коллеги Эшера Хилла. Но я сделаю более безопасную ставку. Понятно, что легче поставить на первое место Россию. Поэтому выберу Косторную. Мне нравится её катание, её мастерство. И мне не терпится посмотреть, в какой она сейчас форме», — сказал Москович в интервью СВС.
Этап Гран-при в Канаде пройдёт с 29 по 31 октября.
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