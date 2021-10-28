Американский аналитик объяснил споры вокруг оценок Трусовой и Мияхары

Американский журналист, аналитик фигурного катания Джеки Вонг прокомментировал обсуждения вокруг оценок, которые судьи выставили россиянке Александре Трусовой и японке Сатоко Мияхаре на этапе Гран-при в США.



«Можно говорить о спорных оценках не только у девушек, а во всех видах фигурного катания. Система была представлена в начале 2000-х, и смысл был в том, чтобы сделать объективными оценки за общее впечатление — за то, что субъективно. Это пять компонентов: построение программы, передача музыки и так далее.



В первое время был большой разброс в оценках пяти компонентов, но в последние годы ситуация изменилась. Что мы сейчас часто видим? Фигуристам почему-то ставят заниженные оценки за связующие элементы, даже если с этим у них всё хорошо. Каким-то образом чистота проката очень тесно связана с тем, насколько высоки оценки за компоненты, и не учитывается то, каким на самом деле могло быть выступление.



Можно вспомнить ту же Мияхару, которая по всем пяти компонентам должна была стать первой, а то и с запасом в пару баллов. Но в итоге её поставили на пятое место по компонентам в произвольной программе. Это странно. Мы возвращаемся во времена 6-балльной системы, есть две оценки, но они на одной линии всегда или почти всегда. Обычно положение спортсменов справедливое, но можно спорить об оценках. Не знаю, как выйти из этого положения, но, судьи, у вас есть пять компонентов. Если фигурист хорошо владеет коньком, это не значит, что он хорошо передаёт музыку и образ, и наоборот. Думаю, эта ситуация ещё приведёт к шуму, к очень большому шуму», заявил Вонг в подкасте Ice Talk.

Новость по теме Александра Трусова выиграла этап Гран-при в США