Михаил Коляда рассказал, в каком случае попробовал бы силы в парном катании

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, в каком случае попробовал бы свои силы в парном катании.

Супруга Михаила – Дарья Беклемищева – также была фигуристкой и выступала в соревнованиях спортивных пар.

«Могу ли представить, что выступаю с Дашей? (смеётся). Это очень сложно. Наверное, даже в плане психологии, потому что у нас разные подходы к тренировочному процессу. И я, честно говоря, даже не могу себе представить, как бы это всё происходило (смеётся). Но попробовать, конечно, да, было бы интересно. Имею в виду парное катание именно с Дашей, с кем-то другим не хочу кататься.

Переживает ли Даша, когда я выступаю? Конечно, переживает. Но не смотрит (смеётся). Смотрит только в записи. И то уже после того, как я откатал, написал или позвонил, рассказал, как всё это было, чтобы не было каких-то неожиданностей. Чтобы она спокойно уже посмотрела как зритель или как судья.

Что значит для меня Даша? Да буквально всё! Можно сказать, мой смысл жизни. Ради неё хочется творить. Хочется вставать с утра и идти на тренировки с горящими глазами штурмовать всё дальше», — приводит слова Коляды Olympics.