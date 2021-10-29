Жулин о Гран-при Канады: судей бесит, что с российскими девушками невозможно конкурировать

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин поделился ожиданиями от Гран-при Канады, где в женском одиночном катании выступят три россиянки: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная.

«Конечно, Валиева фаворит — это всем понятно. Но надо смотреть, сможет ли она побить мировые рекорды. Старт старту рознь. Мы видели это часто. Чен занял третье место, несмотря на то что все знают, что он выдающийся фигурист. Просто что-то не заладилось. С Валиевой та же ситуация. Нервы никто не отменял. Надо смотреть, как прокатает. Что касается Алисы Лью, то очень сомневаюсь, что у неё есть шансы.

Больших опасений по судейству нет. Пока всё идёт более-менее достойно, прилично. Просто их бесит, что очень много русских девушек катается на высочайшем уровне и конкурировать с ними практически невозможно. Ну бесит и бесит. У России есть все шансы показывать выдающиеся результаты в этом году», — рассказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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