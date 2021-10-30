Артур Дмитриев-старший опроверг новость о смене сыном спортивного гражданства

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев-старший, отец российского фигуриста Артура Дмитриева, опроверг сообщения о возможном переходе сына в сборную США.

Соответствующую новость сообщил американский журналист Джеки Вон, заявивший, что 29-летний Дмитриев поменяет спортивное гражданство и выступит на предстоящем турнире US Championship Series в США.

«Ещё несколько дней назад сын был в Москве, где в последнее время катался для поддержания формы в группе Нины Мозер. Артур просто решил прокатиться в США, где у него есть друзья, и заявился на турнир US Championship Series в штате Вирджиния. В Америке всё просто: платишь деньги — и выступай. К тому же у Артура есть американский паспорт, который мы с женой оформили ему, когда работали в США», — приводит слова Дмитриева-старшего РИА «Новости».