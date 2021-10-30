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Валиева: перед стартом сильно нервничала, но на льду получала удовольствие

Валиева: перед стартом сильно нервничала, но на льду получала удовольствие
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Российская фигуристка Камила Валиева, выигравшая короткую программу на Гран-при Канады поделилась эмоциями от своего выступления. За свой прокат она получила 84,19 балла.

«Я очень счастлива, потому что выложилась на 100%. Перед стартом сильно нервничала, но на льду получала удовольствие, что участвую на таком старте. Очень рада, что вышла катать более спокойно. Хочу завтра выйти с таким же настроем. На следующий день после заселения в номер у нас были тренировки в 12 дня и семь вечера. Тренироваться в номере сложно, но возможно», – сказала Валиева во время онлайн-общения с журналистами после короткой программы.

Второе и третье места на Гран-при также заняли представительницы из России. Елизавета Туктамышева набрала 81,24 балла, а Алена Косторная — 75,58.

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