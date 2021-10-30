Видео короткой программы Алены Косторной на Skate Canada

Российская фигуристка Алёна Косторная выступила с короткой программой на Гран-при Канады.
18-летняя россиянка показала результат 75,58 балла и заняла 3-е место. Впереди Алёны оказались соотечественницы — Камила Валиева и Елизавета Туктамышева.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
Произвольную программу спортсменки представят в ночь на 31 октября (мск).
1. Камила Валиева (Россия) — 84.19.
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 81.24.
3. Алена Косторная (Россия) — 75.58.
4. Алиса Лю (США) — 73.63.
5. Карен Чен (США) — 68.74.
6. Маи Михара (Япония) — 67.89.
7. Ли Хэ Ин (Корея) — 62.63.
8. Мэдлин Шизас (Канада) — 62.61.
9. Эмили Баусбек (Канада) — 59.53.
10. Элисон Шумахер (Канада) — 55.47.
11. Вакаба Хигути (Япония) — 53.30.
12. Мана Кавабэ (Япония) — 53.30.
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