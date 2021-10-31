Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Валиева выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами

Валиева выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами
Комментарии

На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию Skate Canada россиянка Камила Валиева за свою программу получила 180,89 балла. В сумме за произвольную и короткую программы она набрала 265,08 балла.

При этом Валиева установила два новых мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу, а также по количеству баллов за две программы. Предыдущие достижения принадлежали ей же — 174,31 балла и 249,24 по сумме.

Второе и третье места также заняли российские фигуристки Елизавета Туктамышева (232,88) и Алёна Косторная (214,54).

Гран-при Канады (Skate Canada)
Женщины
1. Камила Валиева (Россия) — 265,08
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 232,88
3. Алена Косторная (Россия) — 214,54
4. Маи Михара (Япония) — 210,01
5. Алиса Лю (США) — 206,53
6. Вакаба Хигути (Япония) — 205,27
7. Хаин Ли (Южная Корея) — 190,00
8. Мэдлин Шизас (Канада) — 186,56
9. Мана Кавабэ (Япония) — 186,52
10. Карен Чен (США) — 183,41
11. Эмили Баусбек (Канада) — 159,88
12. Элисон Шумахер (Канада) — 151,19.

Фигуристка Тутберидзе учинила разгром на Гран-при. Вопрос с фаворитом Олимпиады закрыт? Фигуристка Тутберидзе учинила разгром на Гран-при. Вопрос с фаворитом Олимпиады закрыт?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021