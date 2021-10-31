Ирина Роднина оценила шансы Елизаветы Туктамышевой попасть на Олимпиаду-2022 в Пекине

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала выступление российских фигуристок на втором этапе серии Гран-при в Ванкувере (Канада). Соревнования с двумя мировыми рекордами выиграла Камила Валиева (249,24). Второе и третье места также заняли российские фигуристки Елизавета Туктамышева (232,88) и Алёна Косторная (214,54).
«Поздравляю Камилу с победой, молодец она, я за неё рада. И за Лизу радостно, думаю, это её последний шанс попасть на Олимпиаду. В 2014 и 2018 годах она не смогла поучаствовать в Играх, а сейчас у неё замечательный шанс выступить на них», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».
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