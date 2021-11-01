Евгения Медведева дала совет Александру Максименко, которого усадили в запас «Спартака»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева дала совет вратарю футбольного клуба «Спартак» Александру Максименко, который остался в запасе в домашнем матче Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». В старте «Спартака» вышел Александр Селихов, матч закончился со счётом 1:1.

По словам Медведевой, Максименко следует выработать в себе правильное отношение к случившемуся.

«Безусловно, для профессионального спортсмена это удар. Но самое главное для него – принять выгодную психологическую позицию. То есть либо это поможет ему в будущем лучше тренироваться и самому себе доказывать, либо же это его начнёт поглощать», — рассказала Евгения Медведева в эфире телеканала «Матч ТВ».