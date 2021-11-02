Удивительный прорыв Туктамышевой перед Олимпиадой. Императрицу зауважали даже судьи

Лиза ещё никогда не была так близка к заветной путёвке на Игры. Теперь это понимают и арбитры.

В это сложно поверить, но взрослая карьера Елизаветы Туктамышевой длится уже 10 лет. За эти годы фигуристку неоднократно списывали со счетов и отправляли на пенсию. Но Лиза продолжает бороться и становиться лучшей версией себя несмотря ни на что. На старте своего третьего олимпийского сезона Туктамышева показывает лучшую форму. В 25 лет фигуристка ближе к Олимпиаде, чем когда-либо.

Как же хочется, чтобы на этот раз у Лизы всё получилось!

Туктамышева 10 лет в топе

Дебют Туктамышевой на взрослом уровне состоялся ровно 10 лет назад на этапе Гран-при в Канаде. Уникальная фигуристка уже тогда поражала огромным потенциалом. Лиза была на голову сильнее своих конкуренток, что и доказала блестящей победой на своём первом международном турнире. Все её соперницы по Skate Canada — 2011 уже давно не соревнуются. В борьбе осталась одна Лиза. И, что ещё более невероятно, она до сих пор в топе! Рассчитывать на такой успех не могла и сама Туктамышева.

«Гран-при Канады десять лет спустя, и я на пьедестале. Если бы кто-то мне сказал об этом тогда, в 2011-м, я бы не поверила!

Тогда это была большая победа для России, потому что был перерыв в медалях несколько лет. Сейчас серебряная медаль – моя личная победа», — делится эмоциями Лиза.

В Лизу неоднократно теряли веру, но она всегда возвращалась

В течение этих 10 лет в Туктамышеву неоднократно теряли веру. Фигуристку многие списали со счетов после того, как она пропустила Олимпиаду в Сочи. Но Лиза взяла и в следующем сезоне выиграла практически все главные турниры.

Затем вновь последовал спад, усложнённый травмами и возросшей конкуренцией. Всеобщее внимание переключилось на Евгению Медведеву, а потом на её противостояние с Алиной Загитовой. О Лизе попросту забыли. Но в следующий после Олимпиады в Пхёнчхане сезон она снова заявила о себе: стабильно запрыгала тройной аксель, поднялась на пьедестал финала Гран-при.

Даже тогда на большие успехи Лизы никто не рассчитывал, ведь вскоре во взрослые должны были выйти феноменальные Трусова, Щербакова и Косторная. Но Туктамышева приняла вызов от нового поколения и уже в солидном для фигурного катания возрасте совершила огромный рывок в мастерстве. Благодаря невероятной воле Лиза пробилась на чемпионат мира — 2021, где сенсационно взяла серебро. Но и это достижение многие посчитали лебединой песней.

Перед этим сезоном вокруг Туктамышевой сложилась уникальная ситуация. Действующую вице-чемпионку мира большинство специалистов и болельщиков не видели в числе реальных претендентов на поездку в Пекин. Но Туктамышева за эти годы научилась опровергать любые прогнозы. Сложно сосчитать фигуристок, скольких за свою карьеру «пережила» Лиза. Конкуренция её уже не пугает, а делает сильнее. В самый важный сезон ученица Мишина достигла своего пика формы. Такой сильной и уверенной мы Лизу не видели никогда. Теперь уже мало кто удивится, если эта невероятная девушка поедет на Олимпиаду.

Туктамышева провела работу над ошибками

Для олимпийского сезона Лиза провела колоссальную работу над собой. Главной проблемой фигуристки было отсутствие стабильности. Туктамышева могла прекрасно исполнить свои тройные аксели, но допустить ошибки на остальных прыжках. Из-за этого элемент ультра-си ей никакого преимущества не давал, а, скорее, компенсировал недочёты. Первые старты в этом сезоне у Лизы прошли не блестяще. Туктамышева слабо выступила на открытых прокатах и на этапе Кубка России, чем породила разговоры о плохой форме и отсутствии шансов на Игры.

Но к международным турнирам ученица Мишина провела работу над ошибками. Туктамышева стала усиленно работать над прыжками и достигла какой-то неимоверной стабильности. Лиза превосходно выступила на Finlandia Trophy и Skate Canada. Сложно вспомнить, когда в последний раз фигуристка выдавала четыре отличных проката подряд. И в Эспоо, и в Ванкувере Туктамышева набрала более 230 баллов. До этого столько она набирала лишь раз в карьере – на отчасти выставочном командном чемпионате мира в Японии в 2019 году. В итоге опытная российская фигуристка совершила удивительный прорыв на старте олимпийского сезона.

Слабым местом Лизы были и вращения. Фигуристка регулярно теряла на них уровни, используя простые позиции или недодерживая их. Туктамышева отдавала преимущество конкуренткам даже в таких мелких моментах. Но к олимпийскому сезону Лиза всё исправила. Фигуристка улучшила растяжку, усложнила позиции и довела вращения до идеала. Теперь в протоколах Туктамышевой едва ли найдёшь вторые-третьи уровни.

Туктамышеву стали уважать судьи

Важный итог первых турниров сезона состоит в том, что Лизу наконец начали уважать судьи. Правда, пока лишь международные. Раньше опытная фигуристка даже за безошибочные эмоциональные выступления получала очень низкие баллы. Порой арбитры ставили Туктамышевой совсем уж унизительные оценки, будто намекая на то, что её время уже ушло. Всё кардинально изменилось в этом сезоне. В Лизу наконец-то поверили и начали оценивать по достоинству. На старте сезона фигуристка уступает только Камиле Валиевой. Кажется, судьи и сами хотят видеть Туктамышеву на предстоящей Олимпиаде и дают ей для этого все шансы. Историей преодоления Лизы просто невозможно не проникнуться.

Парадоксально, но сейчас, в 25 лет, Туктамышева ближе к Олимпиаде, чем когда-либо. Сейчас у фигуристки складываются все факторы: потрясающая форма, кропотливая работа над ошибками и уважение судей. Если Лиза сохранит это всё до чемпионата России, а её конкурентки не обретут небывалую мощь, то её будет крайне трудно лишить поездки на Олимпиаду. Туктамышева как никогда близка к своей мечте. Как же хочется, чтобы у Лизы на этот раз всё получилось!