Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Екатерина Боброва рассказала, как будущий муж сделал ей предложение

Екатерина Боброва рассказала, как будущий муж сделал ей предложение
Комментарии

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала, как получила предложение руки и сердца от будущего мужа.

«Всё свою молодость я провела в парке Горького. Как раз застала его реконструкцию и начало расцвета. Мы с друзьями там много гуляли, сидели в кафешках и, естественно, катались на коньках зимой. В то время я познакомилась с Андреем, и у нас начались отношения. Стоит ли говорить, что первое наше свидание тэт-а-тэт прошло именно в парке Горького. Через некоторое время у озера в парке Андрей признался мне в своих чувствах. Это было безумно романтично.

Мы были вместе уже около 3 лет, и, наверное, как и любая девушка, я жила в предвкушении предложения руки и сердца. Мне казалось это должно быть что-то грандиозное. Видимо, американских фильмов пересмотрела. И когда однажды мы пошли гулять в дождливый день в парк, мы подошли к этому озеру на то же самое место, и начали вспоминать, как признались друг другу в своих чувствах. И в этот момент Андрей встал на одно колено, достал бархатную коробочку и задал мне один из самых главных вопросов в моей жизни… Сердце рвалось из груди, моему счастью не было предела, и, конечно, я сказала «да»! Именно в тот момент поняла: это самое лучшее предложение руки и сердца, какое только могло произойти в моей жизни! «Наше» место. Вокруг никого. А свидетелями этого события стали только утки, которые мирно плавали в том озере… Таким образом, парк Горького навсегда останется для нашей семьи знаковым и одним из самых любимых мест», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».

«Благодарю высшие силы». Как олимпийская чемпионка Боброва сама выбрала мужа-фигуриста «Благодарю высшие силы». Как олимпийская чемпионка Боброва сама выбрала мужа-фигуриста
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021