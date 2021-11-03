Екатерина Боброва рассказала, как будущий муж сделал ей предложение

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала, как получила предложение руки и сердца от будущего мужа.
«Всё свою молодость я провела в парке Горького. Как раз застала его реконструкцию и начало расцвета. Мы с друзьями там много гуляли, сидели в кафешках и, естественно, катались на коньках зимой. В то время я познакомилась с Андреем, и у нас начались отношения. Стоит ли говорить, что первое наше свидание тэт-а-тэт прошло именно в парке Горького. Через некоторое время у озера в парке Андрей признался мне в своих чувствах. Это было безумно романтично.
Мы были вместе уже около 3 лет, и, наверное, как и любая девушка, я жила в предвкушении предложения руки и сердца. Мне казалось это должно быть что-то грандиозное. Видимо, американских фильмов пересмотрела. И когда однажды мы пошли гулять в дождливый день в парк, мы подошли к этому озеру на то же самое место, и начали вспоминать, как признались друг другу в своих чувствах. И в этот момент Андрей встал на одно колено, достал бархатную коробочку и задал мне один из самых главных вопросов в моей жизни… Сердце рвалось из груди, моему счастью не было предела, и, конечно, я сказала «да»! Именно в тот момент поняла: это самое лучшее предложение руки и сердца, какое только могло произойти в моей жизни! «Наше» место. Вокруг никого. А свидетелями этого события стали только утки, которые мирно плавали в том озере… Таким образом, парк Горького навсегда останется для нашей семьи знаковым и одним из самых любимых мест», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
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