«Шутка дня». Ягудин — о предложении Жулина давать Туктамышевой баллы за возраст

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на предложение тренера Александра Жулина добавлять опытным фигуристкам баллы в соответствии с их возрастом.



Жулин ранее высказал мнение, что опытными можно считать фигуристок старше 17 лет. Именно с этого возраста известный наставник предлагает добавлять баллы, увеличивая на один за каждый год возраста. 24-летняя Туктамышева борется за попадание на Олимпиаду с воспитанницами Этери Тутберидзе, которым 15–17 лет.



«Шутка дня. Давно так не смеялся. А потом, например, давать бонусы за знание иностранного языка, ну а что? Будет стимул учиться. Браво. Такого бреда я давно не слышал», – написал Ягудин в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Алексея Ягудина