Свинин рассказал, почему Степанова и Букин не стартовали до Гран-при в Турине

Александр Свинин, тренер российского танцевального дуэта Александра Степанова/Иван Букин, рассказал о сложностях, возникших у его подопечных при подготовке к сезону, а также оценил их настрой на этап Гран-при в Турине.



«Мы долетели хорошо, спокойно, никаких проблем не было. Разместились в отеле, всё в порядке. Настрой у ребят отличный, боевой, особенно, учитывая, что это их первый международный старт в этом сезоне. Они, конечно, очень хотят выступить, горят, соскучились по выступлениям.



При подготовке к сезону всё получилось не совсем так, как мы хотели. Тут и ковид, и потом у Саши была тяжёлая ангина… Вообще, у нас вся группа переболела. Причём не так, чтобы и партнёр, и партнёрша, а ребята из разных пар. Но наконец уже со всем этим справились. Конечно, хотелось выступить ещё до этих соревнований… но уж как получилось.



Первый старт — это всегда сложно. Не знаешь, чего ожидать, волнуешься. Хотя мы показывали специалистам наш танец, они говорили, что он хороший. Но посмотрим, как всё будет на соревнованиях. Ребята готовы кататься. Боюсь что-то говорить, но старались сделать программу, чтобы она всем понравилась», — сказал Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.