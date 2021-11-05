«Хватит уже дурью заниматься». Ирина Роднина оценила предложение Александра Жулина

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила предложение тренера Александра Жулина добавлять опытным фигуристкам баллы в соответствии с их возрастом.

«Слушайте, то хотят отнимать баллы, то прибавлять. Хватит уже дурью заниматься. Мне кажется, это неудачная шутка. Саша, наверное, не знает, что во всём мире есть такая категория, как adult. На каждую категорию есть свои соревнования.



Есть уже нижний порог возраста для возможности выступлений на взрослом уровне, верхнего — нет. Существуют же примеры успешных выступлений возрастных спортсменок — той же Алёны Савченко в парном катании или 46-летней гимнастки на ОИ-2020 в Токио. Зачем нам глупостью-то маяться? Есть правила, которые пишутся. То мы умиляемся, что 13-летняя девочка прыгает, то от выступлений 30-летней девушки. Ну какая-то глупость просто!» — приводит слова Родниной «RT на русском».

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