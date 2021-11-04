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Жулин: в идее давать баллы за возраст есть логика. В 23 сложнее кататься с теми, кому 15

Жулин: в идее давать баллы за возраст есть логика. В 23 сложнее кататься с теми, кому 15
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Тренер Александр Жулин отреагировал на резонанс, который вызвали его слова о возможности добавления баллов фигуристкам за возраст.

«Да я сам обалдел, какой резонанс вызвали мои слова! Честно говоря, не имел в виду ничего плохого. Мне показалось, что в этом предложении есть что-то рациональное. Я имел в виду не лично Лизу Туктамышеву, а таких спортсменок как Эшли Вагнер, Каролина Костнер и иже с ними. Неужели людям бы не хотелось видеть фигуристок такого уровня?

Если рассмотреть это по-серьёзному, а не когда какие-то оголтелые фанаты будут кричать, что Жулин против Щербаковой и Загитовой, а только за Туктамышеву — это ведь неправда, то в идее есть логика. Если ISU воспримет и рассмотрит это всерьёз, то можно добавлять не балл, а половину — какое-то рациональное зерно в этом, безусловно, есть. Всё равно в 23-24 года человеку сложнее соревноваться и кататься с девочками, которым по 15 лет.

Раз эта идея так обсуждается — значит, она не такая и плохая. Знаете, когда я поставлю неудачную программу, мне вообще никто ничего не говорит, как будто её и не было. Когда программа удачная, сразу подходит куча народу со своими советами и начинают говорить, что здесь бы сделали так, а тут что-то недотягивает, попробуй по-другому. Таким образом, ты понимаешь, что ты угадал. Значит, что и я угадал с идеей добавлять баллы. Неспроста и Татьяна Анатольевна Тарасова меня в этом поддержала.

Меня стало пугать отсутствие чувства юмора у людей, что по каждому твоему слову теперь могут высказаться. Называть условного Жулина дебилом может каждый человек, но я как-то переживу это, нестрашно», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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