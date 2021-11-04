Жулин: в идее давать баллы за возраст есть логика. В 23 сложнее кататься с теми, кому 15

Тренер Александр Жулин отреагировал на резонанс, который вызвали его слова о возможности добавления баллов фигуристкам за возраст.
«Да я сам обалдел, какой резонанс вызвали мои слова! Честно говоря, не имел в виду ничего плохого. Мне показалось, что в этом предложении есть что-то рациональное. Я имел в виду не лично Лизу Туктамышеву, а таких спортсменок как Эшли Вагнер, Каролина Костнер и иже с ними. Неужели людям бы не хотелось видеть фигуристок такого уровня?
Если рассмотреть это по-серьёзному, а не когда какие-то оголтелые фанаты будут кричать, что Жулин против Щербаковой и Загитовой, а только за Туктамышеву — это ведь неправда, то в идее есть логика. Если ISU воспримет и рассмотрит это всерьёз, то можно добавлять не балл, а половину — какое-то рациональное зерно в этом, безусловно, есть. Всё равно в 23-24 года человеку сложнее соревноваться и кататься с девочками, которым по 15 лет.
Раз эта идея так обсуждается — значит, она не такая и плохая. Знаете, когда я поставлю неудачную программу, мне вообще никто ничего не говорит, как будто её и не было. Когда программа удачная, сразу подходит куча народу со своими советами и начинают говорить, что здесь бы сделали так, а тут что-то недотягивает, попробуй по-другому. Таким образом, ты понимаешь, что ты угадал. Значит, что и я угадал с идеей добавлять баллы. Неспроста и Татьяна Анатольевна Тарасова меня в этом поддержала.
Меня стало пугать отсутствие чувства юмора у людей, что по каждому твоему слову теперь могут высказаться. Называть условного Жулина дебилом может каждый человек, но я как-то переживу это, нестрашно», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 4 ноября 2021
-
17:56
-
17:47
-
17:40
-
17:18
-
16:57
-
16:02
-
15:10
-
13:25
-
12:58
-
11:33
-
08:45
-
00:19
- 3 ноября 2021
-
23:13
-
20:25
-
19:49
-
18:55
-
18:44
-
16:57
-
14:44
-
14:28
-
11:24
-
10:49
-
10:16
-
09:00
-
08:49
-
07:25
-
05:46
-
00:55
-
00:44
-
00:07
- 2 ноября 2021
-
23:40
-
21:59
-
21:14
-
20:14
-
19:52