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Татьяна Тарасова: если бы я судила – я бы поставила Хромых на первое место!

Татьяна Тарасова: если бы я судила – я бы поставила Хромых на первое место!
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги женской короткой программы на этапе Гран-при в Турине (Италия). Россиянки Майя Хромых и Анна Щербакова заняли второе и третье места соответственно. Промежуточное лидерство удерживает Луна Хендрикс из Бельгии.

«Ну что можно сделать, я ведь не в судейской бригаде сижу? Хендрикс каталась и каталась хорошо. Она ошибок не делала, а наша Аня Щербакова – сделала. Не будем уже говорить про травму, которая была давно. Она должна была сделать лутц-риттбергер, она на него заходила. Но у неё не получилось. Вот и всё.

Дебют Хромых – прекрасно. Если бы я судила – бы поставила её на первое место! Но судят другие люди – профессионалы. Мы-то кто? Мы и у себя никто, и там никто», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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