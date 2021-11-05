34-летняя Каролина Костнер не исключила, что возобновит участие в соревнованиях

Чемпионка мира и призёр Олимпийских игр по фигурному катанию итальянка Каролина Костнер заявила, что задумывается о возобновлении карьеры.
«Моему бедру уже лучше, я даже приступила к тренировкам на льду. Посмотрим, что будет дальше. Пока не знаю, попробую ли я вернуться, но исключать ничего не буду. Пусть жизнь сама всё расставит по своим местам. Сейчас я сконцентрирована на том, чтобы полностью восстановиться после травмы и вновь надеть коньки, а там уже посмотрим, что будет дальше», — сказала Костнер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.
Кроме того, 34-летняя фигуристка рассказала о своём отношении к молодым одиночницам, которые сейчас находятся на ведущих ролях.
«Я тоже помню, как мне было 15 лет. И помню, как мне хотелось добиться высоких результатов, каким новым было всё вокруг. И видеть энтузиазм — просто прекрасно. Плюс я наслаждаюсь другими блестящими спортсменами, такими как, например, Роджер Федерер, который, несмотря на свой возраст, продолжает идти вперед, движимый любовью к теннису и спорту в целом.
Безусловно, у каждого свой путь. У вас в России так много сильных спортсменок и, конечно, конкуренция высочайшая. Но я всем желаю, чтобы здоровье и силы позволяли выступать как можно дольше», — отметила Костнер.
- 5 ноября 2021
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