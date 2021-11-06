Щербакова — о костюме для произвольной программы: этому платью уделили больше внимания

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о новом платье, в котором она выступала в произвольной программе на этапе Гран-при в Италии.

За произвольный прокат с четверным лутцем Щербакова получила от судей баллы, превышающие личный рекорд – 165,05 – и выиграла турнир.

«Дизайнер — Ольга Рябенко, тот же дизайнер, которая делала мне все мои предыдущие платья. Но просто то платье сделали как-то очень быстро к предыдущим соревнованиям. Наверное, не проработали все моменты, чтобы оно всем нравилось. Над этим платьем больше работали, все высказывали своё мнение. И мне лично это платье нравится намного больше. Я и сама говорила, что мне как больше нравится, и сочетание цветов. В общем, этому платью уделили больше внимания. Посмотрим, может быть, какие-то мелочи будут дорабатываться», — сказала Щербакова на пресс-конференции.