Максим Траньков — о Майе Хромых: это девочка, которая может

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков высказал мнение о прокате произвольной программы российской фигуристки Майи Хромых на этапе Гран-при в Италии.

15-летняя дебютантка серии Гран-при чисто исполнила два четверных тулупа (сольный и в каскаде) и допустила только одну ошибку на тройном риттбергере.

«Это девочка, которая может. Два четверных тулупа! Что за битву мы видим в женском одиночном катании. 15 лет, первый взрослый этап Гран-при. Одна ошибка, про которую даже не будем вспоминать. Какое-то лунное затмение. Может, это затмение от Луны Хендрикс нашло на Майю на тройном риттбергере. Что-то там пошло не так, и я даже толком не понял, что это за ошибка. Ей надо радоваться. Какой лутц последний вытащила, боец! Толчок не получился, но ловко вывернулась», — сказал Траньков в эфире Первого канала.