Максим Траньков — о Майе Хромых: это девочка, которая может

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков высказал мнение о прокате произвольной программы российской фигуристки Майи Хромых на этапе Гран-при в Италии.
15-летняя дебютантка серии Гран-при чисто исполнила два четверных тулупа (сольный и в каскаде) и допустила только одну ошибку на тройном риттбергере.
«Это девочка, которая может. Два четверных тулупа! Что за битву мы видим в женском одиночном катании. 15 лет, первый взрослый этап Гран-при. Одна ошибка, про которую даже не будем вспоминать. Какое-то лунное затмение. Может, это затмение от Луны Хендрикс нашло на Майю на тройном риттбергере. Что-то там пошло не так, и я даже толком не понял, что это за ошибка. Ей надо радоваться. Какой лутц последний вытащила, боец! Толчок не получился, но ловко вывернулась», — сказал Траньков в эфире Первого канала.
- 6 ноября 2021
-
21:40
-
21:20
-
21:01
-
20:49
-
20:35
-
20:15
-
20:10
-
19:55
-
19:39
-
19:30
-
19:18
-
19:12
-
19:04
-
18:52
-
18:44
-
18:22
-
18:04
-
17:13
-
15:05
-
14:52
-
12:45
-
12:14
-
11:24
-
10:50
-
03:45
-
00:47
-
00:36
- 5 ноября 2021
-
23:56
-
23:42
-
23:20
-
22:58
-
22:05
-
21:18
-
20:51
-
20:30